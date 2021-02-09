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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayırova'da toplu iş sözleşmesi sevinci

İHA

Çayırova'da toplu iş sözleşmesi sevinci

Çayırova Belediyesi iştiraki ARGEN AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda imzalandı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.
"İmkanlar dahiline artış yaptık"
Göreve geldikten hemen sonra yaklaşık yüzde 25 oranında ücretlere zam yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Ancak zaman içinde bu miktar ücret de yeterli olmadı. Toplu İş Sözleşmesi sürecine girilince, işçi ücretlerini yeniden ele aldık. Ücreti en düşük olan çalışanımızın eline geçen miktarı ücret ve tüm sosyal hakları imkanlar dahilinde artırdık. Evinin geçimini sadece bu ücretle sağlamakta olan bir kişi için bu ücretin de yeterli olmayacağını biliyoruz. Ancak şu an tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate aldık ve belediyemizin de imkânları ölçüsünde olabilecek en yüksek oranlı ücret artışını kabul ettik" diye konuştu. Çiftçi, 400 TL olan Kurban Bayramı parasını 200 TL daha artırarak 600 TL’ye çıkardı.
Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise 4 ay devam eden toplu görüşmesinde mutlu sona ulaştıklarını belirterek, Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. İmzalanan sözleşmeyle birlikte giydirilmiş en düşük ücretin 4450 TL olduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye’de TİS imzalayan 500 belediye arasında 450 belediyeden daha iyi sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.
Sözleşme detayları
Sözleşme kapsamında en düşük yevmiye yüzde 21,36 artışla 117 TL’den 142 TL’ye yükseldi. İkramiyede de yüzde yüzlük artış sağlandı. Buna göre yılda 10 gün olan ikramiye gün sayısı ise 20’ye çıkarıldı. Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi kapsamında personelin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda personelin 82 TL olan Ramazan Bayramı parası 400 TL olurken, Kurban Bayramı parası da 600 TL oldu.
Hizmet İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova Belediyesi ARGEN AŞ’de 619 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 2.5 yıl boyunca yürürlükte olacak. Personelin 1 Temmuz31 Aralık 2020 tarihleri arasında sözleşmeden doğan ücret farkı da ödenecek.

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