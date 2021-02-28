Dilovası’nda okullar yüz yüze eğitime hazırlandı

Dilovası Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde ilçedeki tüm okulları korona virüse karşı dezenfekte etti.
Geçtiğimiz mart ayında yaşanan korona virüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitimin, 2 Mart'ta yeniden başlaması bekleniyor. Dilovası’nda ki okullarda da dezenfekte çalışması başlatıldı. Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları kapsamında, okul içleri ilaçlanırken, okul dışında ki alanlarda yıkanarak ilaçlarla dezenfekte edildi. İlköğretim 1.2.3.4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflarda başlama ihtimali olan yüz yüze eğitim öncesi başlatılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sağlıklı ve güvenli bir kent inşa etmek için çıktığımız yolda ilçemizde ki çocuklarımızı ve ailelerini, salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının ardından çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.