Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hafta sonu sahaya çıkarak, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarına devam etti. Ekipler tarafından devam eden çalışmaları Başkan Mustafa Kocaman yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Ataevler Köprüsüne giden Başkan Kocaman, çalışmaların hızla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Kocaman, Ataevler Köprüsü'nün, Ataevler ve Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlayarak güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlayacağını söyledi. Yaya ve araç geçişinin sağlanacağı köprü 2 şerit halinde 12 metre genişlik, 450 metre uzunluğunda planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden bağlantıyı sağlayacak.

Başkan Kocaman daha sonra Rahmiye Mahallesi’nde yapılan imar yolu çalışmalarını inceledi. Burada yapılan çalışmaların tamamlanması sonrasında Atık Terfi İstasyonu kurulumu yapılacak. Kocaman, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapımına devam edilen Ertuğrul Gazi Mahallesi kanal ıslahı çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak’da yol iyileştirme çalışmalarını tamamlarken, Beşevler Cami önünde düzenleme ve Uzuntarla Mahallesi 309.Sokak da yağmur suyu hattı ekipler tarafından tamamlandı.

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