64 sanıklı DEAŞ davasında tanığa örgütten tehdit

Kocaeli'de düzenlenen DEAŞ operasyonlarında yakalanan ve aralarında örgütün sözde Kocaeli emirlerinin de yer aldığı 64 tutuksuz sanığın yargılandığı davada söz alan tanık, terör örgütünün tehditleri sebebiyle duruşmalara katılmadığını söyledi.

Kocaeli'de farklı tarihlerde DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonla, aralarında örgütün Kocaeli yapılanması olan sözde "Takva Cemaati"nde yer alan terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 64 kişi hakim karşısına çıktı. 4,5 yıldan 22 yıl 6'şar yıla kadar hapis cezası talebi ile yargılanan 64 şüphelinin yargılanmasına, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, tanık ve taraf avukatları katıldı. DEAŞ'la bir bağlantısının olmadığını söyleyen sanıklar, yurt dışına çıkma yasaklarının kaldırılmasını talep ettiler.



"DEAŞ beni tehdit ettiği için mahkemeye gelemedim"

Duruşmada söz alan tanık Abdülkadir Polat, 'Mahkeme Başkanının sana ulaşamıyoruz' sözüne karşılık "DEAŞ beni tehdit ettiği için mahkemeye gelemedim. Bazı sanıklarla tanışmadan önce DEAŞ'la bağlantıları vardı. Ben de 2013, 2014 yılında Suriye'ye gittim. 23 hafta kaldım. Beni Suriye'deyken bırakmadıkları için 'ailemi alıp geleceğim' diye bir yalan söyledim. Bazı sanıkların PKK'ya karşı silahlı çatışmaya katıldıklarını duydum. Ben de bu yapının Dilovası kısmı ile ilgileniyordum, bana özel bir görev vermediler. Giden 20 kişiden bazılarının öldüğünü sosyal medyadan gördüm. Ben DEAŞ'tan; terör eylemleri, küfür ve şirk nedeniyle ayrıldım" diye konuştu.



Duruşma ileri tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışı yasağının devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



Örgütün görev şeması iddianamede

Öte yandan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, DEAŞ'ın Kocaeli yapılanması olan sözde "Takva Cemaati"nin örgütün propagandasını yapmak amacıyla 2013 yılında Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir mekanda kurulduğu, o yıllarda örgütün sözde Kocaeli emiri olan M.S.Ö.'nün Ürdün'e gitmesinin ardından, cemaatin yönetiminin önce F.A.'ya, daha sonra da C.E.'ye verildiği belirtildi. Ayrıca iddianamede şahısların 2014 yılında Derince ilçesinde örgüte bağlı yeni bir mekan açtıkları ve mekanın sorumluluğunun ise M.S.Ö., F.A. ve C.E.'ye bağlı olarak faaliyet gösteren "İmran" kod adlı T.K. ve M.Z.Y.'ye teslim edildiği yer aldı.



Mekan kiralayıp, gelenlere örgüt propagandası yapmışlar

Halen Ürdün'de bulunduğu bilgisi bulunan M.S.Ö.'nün hedef ve ideolojisi doğrultusunda il genelinde faaliyet yürüttüğünün belirtildiği iddianamede, M.S.Ö.'nün 20132014 yılları arasında Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir mekanı "Ebu Urve" kod adlı C.E. ve F.A. ile birlikte kiralayarak örgüt güdümünde mescit olarak açtığı kaydedildi. Öte yandan, iddianamede sanıkların, "Ebu Zeyd" kod adlı İ.O., "Ebu Ubeyde" kod adlı İ.A., "Ebu Hanzala" kod adlı H.B., "Zaza" kod adlı M.Y. liderliğinde İstanbul ilinde faaliyet gösteren gruplar ile Sakarya ve İstanbul'da hakkında "Silahlı Terör Örgütü KurmaYönetme veya Üye Olma" suçlarından adli işlem tesis edilen ve aranma kaydı bulunan Suriye'de DEAŞ'ın sorumlu düzeyde mensuplarıyla bağlantılı olarak DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

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