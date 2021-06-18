Emekli amiral, intihar etti

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak´ta bulunan sitede meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken´in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken´in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN

2021-06-18 17:23:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.