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Damada düğününde otomobil parçaları hediye ettiler 

DHA

Damada düğününde otomobil parçaları hediye ettiler 


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde modifiye otomobil tutkunu Emre İlhan´a, düğününde arkadaşları otomobil parçaları hediye etti.
İrem Emre İlhan çifti, bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi. Fabrika işçisi Emre İlhan´a sürpriz yapan arkadaşları, modifiye araç tutkunu olan damada araç ses sistemi, dört adet çelik jantlı tekerlek, egzoz ve araç parçaları hediye etti.
Modifiye tutkunu olduklarını söyleyen arkadaşları, "Gruptaki herkesin aracı modifiyeli. Damat olan arkadaşımız Emre´nin de altın ve para yerine bu hediyelere çok sevineceğini bildiğimiz için takı tercihimizi bu yönde kullandık" dedi. Emre İlhan da arkadaşlarının sürpriziyle sevindiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-08-01 15:44:38

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