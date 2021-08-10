PKK'lı kadın terörist, Kocaeli´de yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, jandarma ekiplerince PKK/YPG/YPJ terör örgütünde 2013- 2018 yıllarında silahlı eylemlere katılan N.W.M. (32) isimli kadın terörist yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesinin İzmit'te bulunduğunu belirledi. Adresi belirlenen eve dün düzenlenen operasyonda N.W.M. isimli kadın terörist yakalandı. Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen N.W.M.´nin, 2013 ile 2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı tespit edildi. Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçmayı planlayan N.W.M.'nin sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-08-10 10:56:09
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