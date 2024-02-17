Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Dede ve torunu farklı şehirlerde aynı gün hayatını kaybetti

        İZMİT'teyaşayan Abdullah Koç (80) ile İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay (29), aynı gün hayatlarını kaybetti. Dede ve torun, birlikte kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu'nun kayınpederi ve 4 çocuk babası olan Alzheimer hastası Abdullah Koç, dün İzmit'te hayatını kaybetti. Koç'un İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay da, yakalandığı gribal enfeksiyon sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün yaşamını yitirdi. Deniz Astsubay İsa Özay'ın eşi ve 1 çocuk annesi olan Büşra Özay ile dedesi Abdullah Koç'un cenazeleri İzmit Mehmet Ali Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrasında İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran ile bazı siyasi partilerin il başkanları ve adayları katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dede ve torunu farklı şehirlerde aynı gün hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT'teyaşayan Abdullah Koç (80) ile İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay (29), aynı gün hayatlarını kaybetti. Dede ve torun, birlikte kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu'nun kayınpederi ve 4 çocuk babası olan Alzheimer hastası Abdullah Koç, dün İzmit'te hayatını kaybetti. Koç'un İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay da, yakalandığı gribal enfeksiyon sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün yaşamını yitirdi. Deniz Astsubay İsa Özay'ın eşi ve 1 çocuk annesi olan Büşra Özay ile dedesi Abdullah Koç'un cenazeleri İzmit Mehmet Ali Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrasında İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran ile bazı siyasi partilerin il başkanları ve adayları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 4 tutuklama
        Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 4 tutuklama
        Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanıktan, 'taciz' iddiası
        Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanıktan, 'taciz' iddiası
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Sanık olan amcasını savundu: Amcam o gece gelmesiydi, 2 kadın cinayeti işle...
        Sanık olan amcasını savundu: Amcam o gece gelmesiydi, 2 kadın cinayeti işle...