Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 4 tutuklama KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit etti. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken evlerinde arama yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 22:02 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:05 facebook

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