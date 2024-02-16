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        Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 4 tutuklama

        KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit etti. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken evlerinde arama yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:02 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:05
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        Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 4 tutuklama
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        KOCAELİ’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit etti. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken evlerinde arama yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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