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        Erkan Baş: Gebze Belediye Başkanlığına ihtiyacım yok, adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesinİ sağlayabilir miyiz

        TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve partisinin Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde partililere seslendi. Baş, "Benim Gebze Belediye Başkanlığına ihtiyacım yok. Gebze Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmaya talip değilim ben burada. Buradaki adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesine aracı edebilir miyiz? Gebze'yi işçilerin yönetmesini sağlayabilir miyiz? O zaman ne yapacağız? Buradan bütün sendikalara, emek örgütlerine, meslek örgütlerimize çağrı yapıyorum. Mesela hemen yarın sabah belediye meclisi işlerinizi birlikte hazırlamalıyız. Yani bu işler sadece Süpermenlerin, büyük kahramanların gelip başaracağı işler değil. Biz buna inanmıyoruz" dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Kocaeli'nin Gebze ilçesi belediye başkan adayı olduğunu sosyal medyadan açıklamasının ardından, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi. 'Gebze-Darıca İşçi Buluşması' adı altında programda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi: "40 kadar gün sonra Türkiye'de bir yerel seçim yapılacak. Ben de takip ediyorum, siz de takip ediyorsunuzdur. Gerçekten birtakım tartışmalar oluyor, yerel seçime ilişkin olarak. Bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler tartışılıyor. Herkes de elini vicdanına koyup kendisine, 'Bir seçim heyecanı hissediyor muyuz? Bir seçim umudu hissediyor muyuz? Gerçekten Türkiye'de bu seçimlerden sonra bir değişim yaşanacak duygusu, Türkiye'nin herhangi bir ilinde, herhangi bir ilçesinde, herhangi bir mahallesinde var mı?' sorularını sorsun. O kadar garip bir seçime doğru gidiyoruz ki, birkaç tane ili, ilçeyi dışarı çektiğimizde Türkiye'de 31 Mart'ta seçim olup olmaması kimsenin umurunda değil. Çünkü her geçen gün düzen siyasetçileri, düzen partileri, hepsi daha fazla birbirine benzemiş. Bakıyoruz adaylara, hangi partiden aday olduğunu bile anlayamıyoruz. Sözlerine bakıyoruz, yapacakları vaatleri dinliyoruz. Bunlarda bile bir farklılık yok. Özetle düzen partileri, hepsi çok daha fazla birbirine benzemiş, çok daha fazla aynılaşmış. Türkiye'de, 'Böyle gelmiş, böyle gider' anlayışı hakim hale gelmiş. Biz bu gidişatı, Türkiye siyasetine egemen olan bu statükoyu, 'Şurası A partisinin, burası B partisinin, bu ne yapsanız değişmez. Buralarda bu ittifak kazanır, buralarda bu ittifak kazanır' anlayışını reddediyoruz. Buradan başlayalım. Partilerin aday adayları başvurularına bakın. Bir parti daha önce bir yerde bu seçimleri kazanmışsa, orada oyu yüksekse bir bakıyorsunuz 20 tane, 25 tane, 37 tane aday adayı çıkıyor. Bir parti daha önce o bölgede seçim kazanamadıysa, 1 tane bile aday adayı olmuyor. Seçim, sadece kazanılması garanti yerlere parti genel merkezleri kimi belediye başkanı atayacak seçimine dönmüş." 'İŞÇİLER, EMEKÇİLER, YOKSULLAR SAĞ PARTİLERE OY VERİYORMUŞ, BUNU DA DEĞİŞTİRECEĞİZ' Kendisinin adaylığının Gebze'nin Türkiye genelinde konuşulmasına yol açacağını söyleyen TİP Genel Başkanı Baş, "Gebze'den adaylığımızla beraber Türkiye'de yerel seçimlerde, 'İstanbul seçimi ne olacak?' diye konuşuluyor, 'Hatay seçimi ne olacak?' diye konuşuluyor, bir de artık, 'İşçi sınıfı bu seçimde ne yapacak?' diye konuşuluyor. Bütün Türkiye'de seçimlere ilişkin başka bir tartışma kalmadı. Hani hiçbir şey yapamadıysak, Türkiye'de işçi sınıfı var kardeşim, bu ülkede emekçiler var. Alın teriyle yaşayan insanlar var. Bu ülke sizin gibi kodamanlardan ibaret değil. Bu ülke patronlardan ibaret değil. Bunu göstermek için Gebze'den aday olduk. Bunun kendisi bile başlı başına önemli bir şey. Türkiye'de işçiler, emekçiler, yoksullar sağ partilere oy veriyormuş. Bakın bunu da değiştireceğiz. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Devlet olanaklarını ele geçirmiş bir çete. Tarikatları, cemaatleri ele geçirmişler, onlar üzerinden siyaset yapıyorlar. İşçileri, emekçileri en kötü koşullarda örgütsüz, uzun saatler boyunca güvencesiz, iş güvenliği olmadan düşük ücrete çalıştırıyorlar. Ondan sonra medya olanaklarını ele geçirmişler. Tarikatlarıyla kuşattıkları yetmiyormuş gibi oradan bir yalan rüzgarıyla, medya ablukasıyla, sabah akşam vatan millet Sakarya edebiyatı yapıp, insanları yoksulluğa mahkum ediyorlar. Bunu da dini kullanarak, insanların ülke sevgisini kullanarak insanları esir ettikleri bir düzenin devamlılığını sağlıyorlar. Bakın söz veriyoruz. Kapı kapı gezeceğiz, sokak sokak gezeceğiz, mahalle mahalle gezeceğiz" dedi. 'BİZ BU SEÇİMLERİ KAZANABİLİRİZ' Gebze'nin işçi kenti olduğunu ve Gebze'yi işçilerle birlikte yönetmek istediğini söyleyen Baş, "Bakın çok açık söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Benim Gebze Belediye Başkanlığı'na ihtiyacım yok. Gebze Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmaya talip değilim ben burada. Benim buradaki adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesine aracı edebilir miyiz? Gebze'yi işçilerin yönetmesini sağlayabilir miyiz? O zaman ne yapacağız? Buradan bütün sendikalara, emek örgütlerine, meslek örgütlerimize çağrı yapıyorum. Mesela hemen yarın sabah belediye meclisi işlerinizi birlikte hazırlamalıyız. Yani bu işler sadece Süpermenlerin, büyük kahramanların gelip başaracağı işler değil. Biz buna inanmıyoruz. Ondan sonra Gebze'deki her işçi arkadaşımız bizim Gebze'yi yönetmeye talip olmamıza ortak olmalı. Hep birlikte Gebze'yi yönetmeye aday olduğumuzun herkes bilincinde olmalı. Her arkadaşımız eğer ben belediye başkanlığına adayım diye düşünürse biz bu seçimleri kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:39
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        Erkan Baş: Gebze Belediye Başkanlığına ihtiyacım yok, adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesinİ sağlayabilir miyiz
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        TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve partisinin Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde partililere seslendi. Baş, "Benim Gebze Belediye Başkanlığına ihtiyacım yok. Gebze Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmaya talip değilim ben burada. Buradaki adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesine aracı edebilir miyiz? Gebze'yi işçilerin yönetmesini sağlayabilir miyiz? O zaman ne yapacağız? Buradan bütün sendikalara, emek örgütlerine, meslek örgütlerimize çağrı yapıyorum. Mesela hemen yarın sabah belediye meclisi işlerinizi birlikte hazırlamalıyız. Yani bu işler sadece Süpermenlerin, büyük kahramanların gelip başaracağı işler değil. Biz buna inanmıyoruz" dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Kocaeli’nin Gebze ilçesi belediye başkan adayı olduğunu sosyal medyadan açıklamasının ardından, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi. ‘Gebze-Darıca İşçi Buluşması’ adı altında programda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi: “40 kadar gün sonra Türkiye'de bir yerel seçim yapılacak. Ben de takip ediyorum, siz de takip ediyorsunuzdur. Gerçekten birtakım tartışmalar oluyor, yerel seçime ilişkin olarak. Bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler tartışılıyor. Herkes de elini vicdanına koyup kendisine, 'Bir seçim heyecanı hissediyor muyuz? Bir seçim umudu hissediyor muyuz? Gerçekten Türkiye'de bu seçimlerden sonra bir değişim yaşanacak duygusu, Türkiye'nin herhangi bir ilinde, herhangi bir ilçesinde, herhangi bir mahallesinde var mı?' sorularını sorsun. O kadar garip bir seçime doğru gidiyoruz ki, birkaç tane ili, ilçeyi dışarı çektiğimizde Türkiye'de 31 Mart'ta seçim olup olmaması kimsenin umurunda değil. Çünkü her geçen gün düzen siyasetçileri, düzen partileri, hepsi daha fazla birbirine benzemiş. Bakıyoruz adaylara, hangi partiden aday olduğunu bile anlayamıyoruz. Sözlerine bakıyoruz, yapacakları vaatleri dinliyoruz. Bunlarda bile bir farklılık yok. Özetle düzen partileri, hepsi çok daha fazla birbirine benzemiş, çok daha fazla aynılaşmış. Türkiye'de, 'Böyle gelmiş, böyle gider' anlayışı hakim hale gelmiş. Biz bu gidişatı, Türkiye siyasetine egemen olan bu statükoyu, 'Şurası A partisinin, burası B partisinin, bu ne yapsanız değişmez. Buralarda bu ittifak kazanır, buralarda bu ittifak kazanır’ anlayışını reddediyoruz. Buradan başlayalım. Partilerin aday adayları başvurularına bakın. Bir parti daha önce bir yerde bu seçimleri kazanmışsa, orada oyu yüksekse bir bakıyorsunuz 20 tane, 25 tane, 37 tane aday adayı çıkıyor. Bir parti daha önce o bölgede seçim kazanamadıysa, 1 tane bile aday adayı olmuyor. Seçim, sadece kazanılması garanti yerlere parti genel merkezleri kimi belediye başkanı atayacak seçimine dönmüş." 'İŞÇİLER, EMEKÇİLER, YOKSULLAR SAĞ PARTİLERE OY VERİYORMUŞ, BUNU DA DEĞİŞTİRECEĞİZ' Kendisinin adaylığının Gebze'nin Türkiye genelinde konuşulmasına yol açacağını söyleyen TİP Genel Başkanı Baş, "Gebze'den adaylığımızla beraber Türkiye'de yerel seçimlerde, 'İstanbul seçimi ne olacak?' diye konuşuluyor, 'Hatay seçimi ne olacak?' diye konuşuluyor, bir de artık, 'İşçi sınıfı bu seçimde ne yapacak?' diye konuşuluyor. Bütün Türkiye'de seçimlere ilişkin başka bir tartışma kalmadı. Hani hiçbir şey yapamadıysak, Türkiye'de işçi sınıfı var kardeşim, bu ülkede emekçiler var. Alın teriyle yaşayan insanlar var. Bu ülke sizin gibi kodamanlardan ibaret değil. Bu ülke patronlardan ibaret değil. Bunu göstermek için Gebze'den aday olduk. Bunun kendisi bile başlı başına önemli bir şey. Türkiye'de işçiler, emekçiler, yoksullar sağ partilere oy veriyormuş. Bakın bunu da değiştireceğiz. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Devlet olanaklarını ele geçirmiş bir çete. Tarikatları, cemaatleri ele geçirmişler, onlar üzerinden siyaset yapıyorlar. İşçileri, emekçileri en kötü koşullarda örgütsüz, uzun saatler boyunca güvencesiz, iş güvenliği olmadan düşük ücrete çalıştırıyorlar. Ondan sonra medya olanaklarını ele geçirmişler. Tarikatlarıyla kuşattıkları yetmiyormuş gibi oradan bir yalan rüzgarıyla, medya ablukasıyla, sabah akşam vatan millet Sakarya edebiyatı yapıp, insanları yoksulluğa mahkum ediyorlar. Bunu da dini kullanarak, insanların ülke sevgisini kullanarak insanları esir ettikleri bir düzenin devamlılığını sağlıyorlar. Bakın söz veriyoruz. Kapı kapı gezeceğiz, sokak sokak gezeceğiz, mahalle mahalle gezeceğiz" dedi. 'BİZ BU SEÇİMLERİ KAZANABİLİRİZ' Gebze'nin işçi kenti olduğunu ve Gebze’yi işçilerle birlikte yönetmek istediğini söyleyen Baş, "Bakın çok açık söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Benim Gebze Belediye Başkanlığı’na ihtiyacım yok. Gebze Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmaya talip değilim ben burada. Benim buradaki adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesine aracı edebilir miyiz? Gebze'yi işçilerin yönetmesini sağlayabilir miyiz? O zaman ne yapacağız? Buradan bütün sendikalara, emek örgütlerine, meslek örgütlerimize çağrı yapıyorum. Mesela hemen yarın sabah belediye meclisi işlerinizi birlikte hazırlamalıyız. Yani bu işler sadece Süpermenlerin, büyük kahramanların gelip başaracağı işler değil. Biz buna inanmıyoruz. Ondan sonra Gebze'deki her işçi arkadaşımız bizim Gebze'yi yönetmeye talip olmamıza ortak olmalı. Hep birlikte Gebze'yi yönetmeye aday olduğumuzun herkes bilincinde olmalı. Her arkadaşımız eğer ben belediye başkanlığına adayım diye düşünürse biz bu seçimleri kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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