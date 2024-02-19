Milli Yol Partisi, Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediye Başkan Adaylarını tanıttı MİLLİYol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İzmit'te partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Başiskele Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin İzmit'teki il başkanlığında düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Milli Yol Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Aslan Erarslan'ın, Başiskele Belediye Başkan Adayı olarak da Bilal Acar'ın belirlendiğini duyuran Genel Başkan Remzi Çayır, adaylara başarılar diledi. Programda partililere hitap eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Bize, 'Hayat pahalılığını durduracağız' dediler. 'Adaletsizlikler için adalet sağlayacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız' dediler. Ben büyüdüm. Genç oldum. Öğrenci oldum, kavgalara giriştim. Bunları Ecevit söyledi, Demirel söyledi, Erbakan söyledi, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş söyledi. Hep aynı şeyler söylendi. 'Hayat pahalılığını bitireceğiz, adaletsizliği bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz, gençlere iş sağlayacağız' dediler. Benim yaşım 65 oldu. Şimdi Tayyip Erdoğan aynı teraneyi söylüyor. Özgür Özel aynı teraneyi söylüyor. Devlet Bahçeli aynı teraneyi söylüyor. Ben öldükten sonra da aynısını söyleyecekler. Yarın çocuklarımız büyüyecek, onlara da aynı şeyleri söyleyecekler. Bunları duymamak için bir fırsatınız var. Japonlar 1945'te hayat pahalılığını konuşmuşlar. 1960'ta adaletsizliği konuşmuşlar. Almanlar yerle bir olmuşlar. Siyasiler dönüp halktan oy toplarken, 'Size kalkınmayı sağlayacağız, adaletsizliği yok edeceğiz, hayat pahalılığını kaldıracağız' demişler. Ama hiçbir Alman siyasetçi bugün Almanya'nın herhangi bir şehrinde, 'Hayat pahalılığı var' diye oy istemiyor. Daha insani bir hayat için oy istiyorlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 06:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 06:58 facebook

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