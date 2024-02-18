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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:36 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:42
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Hasan Ok, Sami İrek

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 31, Hillsman 15, Ayşe Cora 14, Ivanova 15, Calhoun 10, Başak Altunbey, Ferda Yıldız 6, Ezgi Manlacı 2

        İlkem Yapı Tarsusspor: Cave 22, Robinson, 18, Davis 14, Yağmur Bul 15, Kübra Erat 2, Palenikova 9, Büşra Akgün, Işılay Eğin

        1. Periyot: 21-25

        Devre: 47-48

        3. Periyot: 69-64

        KOCAELİ

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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