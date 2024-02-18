ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Hasan Ok, Sami İrek
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 31, Hillsman 15, Ayşe Cora 14, Ivanova 15, Calhoun 10, Başak Altunbey, Ferda Yıldız 6, Ezgi Manlacı 2
İlkem Yapı Tarsusspor: Cave 22, Robinson, 18, Davis 14, Yağmur Bul 15, Kübra Erat 2, Palenikova 9, Büşra Akgün, Işılay Eğin
1. Periyot: 21-25
Devre: 47-48
3. Periyot: 69-64
KOCAELİ
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