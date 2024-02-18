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        Kocaeli'de düğünde çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:59
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        Kocaeli'de düğünde çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki düğünde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralandı, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan silahla vurulan E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlı Y.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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