Kocaeli'de düğünde çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı.
Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki düğünde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralandı, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan silahla vurulan E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan zanlı Y.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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