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        Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-1

        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 18 Haşim Arda Sarman), Duhan Aksu (Dk. 73 Atila Turan), Vukovic, Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Şeydayev), Kharaishvili (Dk. 60 Amaral), Beridze (Dk. 60 Barış Alıcı), Skhirtladze ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal - Semih Karadeniz, Diego Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Dk. 81 Tolga Ünlü), Adem Eren Kabak (Dk. 88 Cumali Bişi), Landel (Dk. 88 Begic), Barış Ekincier (Dk. 69 Muhammed Kiprit), Paixao (Dk. 88 Enver Cenk Şahin) GOL: Dk. 72 Paixao (Şanlıurfaspor) SARI KARTLAR: Duhan Aksu, Burak Öksüz (Kocaelispor) Kocaelispor, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. 6'ncı dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan Candeias'ın ortasında savunmadan seken top Beridze'nin önünde kaldı. Beridze'nin şutunda savunmadan seken top kornere çıktı. 28'inci dakikada Kocaelispor'dan Kharaishvili'nin sol çaprazdan arka direğe ortasında boş durumda bulunan Skhirtladze'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 72'nci dakikada sol kanattan topu taşıyan Dening, çalımlarla ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. Kaleci Gökhan'ın uzanarak sektirdiği topa dokunan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Şanlıurfaspor, maçı 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:33
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        Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-1
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        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 18 Haşim Arda Sarman), Duhan Aksu (Dk. 73 Atila Turan), Vukovic, Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Şeydayev), Kharaishvili (Dk. 60 Amaral), Beridze (Dk. 60 Barış Alıcı), Skhirtladze ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal - Semih Karadeniz, Diego Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Dk. 81 Tolga Ünlü), Adem Eren Kabak (Dk. 88 Cumali Bişi), Landel (Dk. 88 Begic), Barış Ekincier (Dk. 69 Muhammed Kiprit), Paixao (Dk. 88 Enver Cenk Şahin) GOL: Dk. 72 Paixao (Şanlıurfaspor) SARI KARTLAR: Duhan Aksu, Burak Öksüz (Kocaelispor) Kocaelispor, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. 6'ncı dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan Candeias'ın ortasında savunmadan seken top Beridze'nin önünde kaldı. Beridze'nin şutunda savunmadan seken top kornere çıktı. 28'inci dakikada Kocaelispor'dan Kharaishvili'nin sol çaprazdan arka direğe ortasında boş durumda bulunan Skhirtladze'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 72'nci dakikada sol kanattan topu taşıyan Dening, çalımlarla ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. Kaleci Gökhan'ın uzanarak sektirdiği topa dokunan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Şanlıurfaspor, maçı 1-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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