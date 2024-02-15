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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:44
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

        Selda Yavuz, Darıca ilçesinde Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Cami, Piri Reis mahallelerinde 10 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Yavuz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

        Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

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