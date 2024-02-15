Sanık olan amcasını savundu: Amcam o gece gelmesiydi, 2 kadın cinayeti işlenecekti KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yengesi ve yeğenini rahatsız etmekle suçladığı kuzeni Işık Filiz'i (58) tabancayla vurarak öldüren Metin Akar'ın (57) yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Akar'ın yeğeni B.A. amcasını savunarak, "Amcam o gece gelmesiydi, yanımızda kalmasaydı 2 kadın cinayeti işlenecekti" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay, geçen yıl mart ayında İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi M.A. ile birlikte yaşayan B.A., babasının kuzeni Işık Filiz'le kavga etti. Bunun üzerine B.A., durumu amcası Metin Akar'a haber vererek korktuklarını söyledi ve yanlarında kalmasını istedi. Metin Akar da erkek kardeşinin TIR şoförlüğü yaptığı için yurt dışında olması sebebiyle yeğeni ve yengesini yalnız bırakmamak için yanlarında kalmaya başladı. Işık Filiz, sabah saatlerinde elinde kürekle Metin Akar, yeğeni B.A. ve yengesi M.A.'nın kaldığı apartmana gelip, giriş kapısındaki camları kırdı. Sesleri duyan Metin Akar, silahını alıp kapıya inerek kuzeni Işık Filiz'e 5-6 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Filiz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Akar, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildiği sırada, "Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur. Nokta" diye bağırdı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin Akar hakkında hazırlanan iddianamede, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi. 'KİRALIK KATİL DEĞİLİZ' Olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Akar ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede kendini savunan Akar, olaydan 2 gün önce yengesi ve yeğeninin Işık Filiz'den korktuklarını söylemesi sebebiyle yanlarında kalmaya başladığını belirterek, "Kardeşim TIR şoförü olduğu için yurt dışındaydı. Yengem ve yeğenim Işık Filiz'den korktukları için beni çağırdılar. Ben de bu sebeple yengem ve yeğenimin evinde kalmaya başladım. Evde olduğum sırada Işık, apartmanın kapısını kırarak içeri girmiş. Yanımda silah vardı ancak bundan evdekilerin haberi yoktu. Kapıya çıktığımda Işık'ı gördüm ve rastgele ateş ettim; hedef almadım. Işık'ın yere düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonra ise kardeşimin eşine ambulansa haber vermesini söyledim. Ben ailemi ve kendimi korudum. İstemeyerek de olsa bir cana neden olduğum için pişmanım, üzgünüm. Kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz. İstemediğimiz olay oldu, üzgünüm" dedi. 'KENDİSİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIK' Duruşmada tanık olarak dinlenen B.A., "Işık Filiz, 2022 yılı şubat ayında başım açık diye bana küfretti ve cinsel içerikli sözler söyledi; beni taciz ediyordu. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Bu şahsın bu şekilde rahatsız etmelerinden korktuğumuz için evimize kamera taktırdık" ifadelerini kullandı. Işık Filiz'in olay günü elinde kürekle geldiğini söyleyen B.A., "Sesleri duyunca sabah saatlerinde deprem oluyor diye kalktım. Apartmanın demir kapısının cam kırılma sesine uyandım. Bunun üzerine ben kapıya yöneldim ve Işık Filiz'in elinde kürek vardı. Sonrasında amcam bir anda rastgele ateş etmeye başladı" ifadelerini kullandı. 'AMCAM O GECE GELMESEYDİ 2 KADIN CİNAYETİ İŞLENECEKTİ' Amcasının İstanbul'da yaşadığını, ara ara Kocaeli'ye geldiğini belirten B.A., "Amcam o gece gelmesiydi, yanımızda kalmasaydı 2 kadın cinayeti işlenecekti" dedi. Duruşmada dinlenen Işık Filiz'in oğlu Y. Filiz ise babasının psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanelerde kaydı olduğunu söyledi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi talebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Metin Akar'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:15 facebook

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