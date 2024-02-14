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        Dökümhanede eritme kazanı patladı: 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir dökümhanede eritme kazanının patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:35
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        Dökümhanede eritme kazanı patladı: 3 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir dökümhanede eritme kazanının patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana geldi. Metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanının patlaması sonucu dökümhanede çalışan işçilerden K.Y.,  A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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