Dökümhanede eritme kazanı patladı: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana geldi. Metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanının patlaması sonucu dökümhanede çalışan işçilerden K.Y., A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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