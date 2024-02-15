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        Organizatör ve menajer Özerman'ın cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi

        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:05
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        Organizatör ve menajer Özerman'ın cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi
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        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi.

        Özerman için çocukluğunun geçtiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki evin önünde helallik alındıktan sonra Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Burada kardeşleri Nurkan Özerman Tekelioğlu ve Mehmet Özerman ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        Özerman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

        Kuzeni Mehdi Nüzhet Çetinbaş, gazetecilere, Özerman'a son görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

        Özerman'ın çocukluğunun Uzuntarla'da geçtiğini aktaran Çetinbaş, "Köye çok bağlıydı. Bayramlarda, boş vakitlerinde sürekli buralarda bulundu, buraları hiç unutmadı. Vefat ettiğinde köyünde gömülmek istediği için biz de son vazifemizi yerine getirdik. Babasının mezarına gömülmek istedi. Biz de vasiyetini yerine getirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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