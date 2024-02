Erkan Özerman, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı KANSER tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Best Model Of Turkey Kurucu Başkanı, yapımcı, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman (86), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi. Özerman ile son konuşmasında herhangi bir tören yapılmasını istemediği için cenazenin sade bir törenle yapıldığını belirten halasının oğlu Mehdi Nüzhet Çetinbaş, 'Benim cenazemin üstünden istismar, dedikodu yapmalarına izin vermeyeceğim' diyerek kabul etmedi kendisi ve bu şekilde sade bir törenle defnedilmek istedi. Biz de vasiyeti gereği buradayız" dedi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve hayatını kaybeden yapımcı, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman için İstanbul'da bulunan Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındı. Törene Erkan Özerman'ın kardeşleri Mehmet Volkan Özerman ile Nurkan Tekelioğlu, eski manken Engin Koç, eski manken Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 Türkiye güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz ve sevenleri katıldı. TOPRAĞA VERİLDİ Daha sonra Erkan Özerman'ın cenazesi Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan çocukluğunun geçtiği eve getirildi. Burada da helallik alındı. Ailesi, yakınları ve sevenleri Özerman'a haklarını helal ederken, kardeşi Nurkan Tekeoğlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Helalliğin alınmasının ardından Özerman'ın cenazesi Kartepe'deki Uzuntarla Merkez Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta öğle namazı vakti kılınan cenaze namazının ardından Özerman toprağa verildi. 'BURADA BABASININ MEZARINA GÖMÜLMEK İSTEDİ' Özerman'ın halasının oğlu Mehdi Nüzhet Çetinbaş hem hastalık sürecini hem de Özerman ile son görüşmelerini anlattı. Çetinbaş, "Erkan abi ailemizin bir ferdi, halamızın oğlu olurdu kendileri. Son vazifemizi yerine getirmek için buradayız. Buradaki ev onun çocukluğunun geçtiği ev. 4-5 yaşlarındayken 2'nci Dünya Savaşı sırasında köyde kaldı. Çocukluğu tamamıyla burada geçtiği için de köye çok bağlıydı. Sürekli olarak bütün boş vakitlerinde, bayramlarda hiç unutmadı; sürekli olarak buralarda bulundu ve vefat ettiğinde de köyde, burada gömülmek istediği için biz de son vazifemizi yerine getirdik. Burada babasının mezarına gömülmek istedi. Dolayısıyla biz de vasiyetini yerine getirdik" dedi. 'BENİM CENAZEMİN ÜSTÜNDEN DEDİKODU YAPMALARINA İZİN VERMEYECEĞİM, DEDİ' Özerman'ın tören yapılmasını istemediğini aktaran Nüzhet Çetinbaş, "Erkan abi 86 yaşından gün almıştı ve son bir haftasına kadar dirayetli, ayaktaydı. Kanserle mücadele etti. Yani ölümü adeta gülerek karşıladı. En ufak bir yılgınlık da göstermedi ve her zaman ölümden de bahsetti. Öleceğini de biliyordu. En son görüştüğümüzde 'Herhalde bu son senem' diyordu. Bir de kendisi dünya çapında ünlü bir insan olmasına rağmen İstanbul'da kesinlikle kendisi için bir tören yapılmasını istemedi. Teşvikiye Camii'ne gelecekler, orada dedikodu yapacaklar. Bu sanat dünyasının içerisinden yetiştiği için o camiayı çok iyi tanıyan biri olarak, kesinlikle 'Benim cenazemin üstünden istismar yapmalarına, dedikodu yapmalarına izin vermeyeceğim' diyerek kabul etmedi kendisi ve bu şekilde sade bir törenle defnedilmek istedi. Biz de vasiyeti gereği buradayız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL