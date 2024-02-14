Kocaeli'de dökümhanedeki patlamada 3 işçi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dökümhanede meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dökümhanede meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta, metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede, eritme kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada, dökümhanede çalışan işçiler K.Y, A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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