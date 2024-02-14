Kocaeli'de dökümhanedeki patlamada 3 işçi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta, metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede, eritme kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

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