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        Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:25
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        Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 YZ 527 plakalı otomobil, M.Y yönetimindeki 34 VU 8209 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.A. ve B.A., yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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