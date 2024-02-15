Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ufuk Angın idaresindeki 34 JR 9460 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Güney Yanyol Beylikbağı Mahallesi mevkisinde park halinde bulunan 41 ABP 602 dorse plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.