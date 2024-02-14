Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı: 3 yaralı

Kaza, Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon, sürüklenerek otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ve güvenlik görevlileri S.P. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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