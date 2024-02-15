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        Kocaeli'de akrabasını öldüren sanık hakim karşısında

        Kocaeli'de geçen yıl akrabasını tabancayla vurarak öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:41
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        Kocaeli'de akrabasını öldüren sanık hakim karşısında
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        Kocaeli'de geçen yıl akrabasını tabancayla vurarak öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin A. ile maktul Işık Filiz'in eşi Havva, kızı Seniha ve oğlu Yasin Filiz ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Metin A, kardeşinin, maktulün kendisini rahatsız edip küfürler ettiğini söylediğini, Filiz'in ise sorduğunda bu suçlamaları kabul etmediğini anlattı.

        Kardeşinin, görüntülü aramada da annesine babasına küfür ettiğini söylemesi üzerine bir anlık sinirle Filiz'e tokat attığını aktaran sanık Metin A, olaydan iki gün önce de yeğeni B.A. ve annesi M.A'nın aynı kişi tarafından darbedildiği görüntüleri izleyince geceyi geçirmek için kardeşinin evine gittiğini belirtti.

        Sanık Metin A, akşam saatlerinde Işık Filiz'in kendilerini tehdit ettiğini ve sabah oturdukları binanın giriş kapısının camını kırdığını öne sürerek, "Kapının önüne çıktığımda maktul Işık'ı gördüm. Rastgele ateş ettim, herhangi bir hedef almadım. Yere düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonra kardeşimin eşi M.A'ya ambulansa haber vermesini söyledim. Evden çıkıp arkadaşımın evine gittim. Bir iki saat sonra polisi arayarak teslim oldum." diye konuştu.

        Maktulün eşi müşteki Havva Filiz de olay günü eşinin ne zaman dışarı çıktığından haberi olmadığını belirterek, "Daha sonra 'şangırtı' sesi duydum. 3 el silahla ateş edildi, sonra yine ateş edildi. Yani arka arkaya ateş edilme durumu olmadı. Araya bir zaman girdi." şeklinde konuştu.

        Eşinin, kavga olayının yaşandığı gece karşı tarafa yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylemediğini iddia eden Filiz, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Tanık olarak dinlenen sanığın yeğeni B.A. ise maktulün kendisine küfür ettiğini ve cinsel içerikli sözler söylediğini ileri sürerek, "Hatta uzaklaştırma kararı mevcuttur. Zaten şahsın bu şekilde rahatsız etmelerinden korktuğumuz için evimize kamera taktırdık." ifadesini kullandı.

        Maktulün oğlu Yasin Filiz ise mahkeme başkanının, "Baban tedavi görüyor muydu?" sorusuna, "Psikiyatri tedavisi görüyordu. Hastanelerde kaydı var, bulabilirsiniz." yanıtını verdi.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde yaşayan Metin A. (57), 12 Mart 2023'te aralarında anlaşmazlık bulunan Işık Filiz'e (58) tabancayla ateş açmış, Filiz kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bir süre sonra polise teslim olan zanlı, tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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