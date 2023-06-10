Köfn Üsküdar’da! Köfn Üsküdar konseri ne zaman?

Üsküdar Belediyesi, düzenlediği konserler ile birçok ünlü şarkıcıya ev sahipliği yapıyor. “Yaza Merhaba” temasıyla düzenlenen konserde bir çok ünlü isim aynı gün sahneye çıkacak. Bunlar arasında Bi Tek Ben Anlarım şarkısıyla 2022 Altın Kelebek Ödülleri’nde; En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödülünü alan Köfn de var. İşte merakla beklenen konserin yeri ve tarihi…