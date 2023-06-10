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Köfn Üsküdar’da! Köfn Üsküdar konseri ne zaman?

Üsküdar Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında bir çok sanatçıyı sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenlenen konserlerde bu sene birbirinden özel isimler sahne alacak. Yaza Merhaba diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Üsküdar Belediye’si ücretsiz müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor. Konserlerin yeri ve tarihi müzikseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Üsküdar konseri ne zaman, kimler var? İşte merakla beklenen yeri ve tarihi…

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  • Köfn Üsküdar’da! Köfn Üsküdar konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

    Üsküdar Belediyesi, düzenlediği konserler ile birçok ünlü şarkıcıya ev sahipliği yapıyor. “Yaza Merhaba” temasıyla düzenlenen konserde bir çok ünlü isim aynı gün sahneye çıkacak. Bunlar arasında Bi Tek Ben Anlarım şarkısıyla 2022 Altın Kelebek Ödülleri’nde; En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödülünü alan Köfn de var. İşte merakla beklenen konserin yeri ve tarihi…
  • Köfn Üsküdar’da! Köfn Üsküdar konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

    KÖFN KONSERİ NE ZAMAN?

    Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yaza Merhaba Konserleri'nin tarihini 11 Haziran Pazar günü saat 17.00 olarak duyurdu.
  • Köfn Üsküdar’da! Köfn Üsküdar konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

    ÜSKÜDAR KONSERLERİ NEREDE?

    Üsküdar konserleri her yıl olduğu gibi bu senede Harem Meydanı’nda düzenleniyor.
  • Köfn Üsküdar’da! Köfn Üsküdar konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

    KÖFN KİMDİR?

    2018 yılında Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından kuruldu. Adı "sepet" manasına gelen köfün kelimesinden gelmektedir. Grubu, yaptıkları çalışmaları attıkları bir sepet olarak görmelerinden ötürü bu ismi benimsediler. 2022'ye kadar geçen sürede çeşitli şarkılar yaptılar. 2022 yılında "Bi' Tek Ben Anlarım" isimli şarkıyı çıkardılar. Şarkı Tozluyaka dizisinde kullanıldı. Bununla beraber başrollerini Burcu Özberk ve Murat Boz'un oynadığı 2023 yapımı Rüyanda Görürsün filminde de kullanıldı. 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı kategorilerinde ödüle layık görüldüler.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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