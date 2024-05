Kolajen desteği almalı mıyız?

Kolajen, insan vücudunda en bol bulunan proteindir ve tüm vücut proteinlerinin üçte birini oluşturur. Kolajen vücutta başlıca deri, kemik, tendon ve bağ dokusu olmak üzere pek çok organda bulunan yapısal bir proteindir. Vücut yapısını koruyan, dokuları yapıştırıcı bir maddedir.

İlerleyen yaşla beraber insan vücudundaki kolajen üretimi azalır. Bu durum cildin yapısal durumunun bozulmasına, cildin neminin azalmasına, kırışıklıklarının oluşmasına ve sarkmasına neden olur.

Vücutta çok farklı tipte kolajen molekülü vardır. Vücudumuzda otuza yakın kolajen tipi arasında en fazla bulunanı Tip I kolajendir. Tüm kolajenin %90'ını oluşturur. Tip 2 kolajen eklemlerde, tip 3 kolajen daha çok kas, organ, damar yapılarında bulunur. Cildin sıkılaşmasında en fazla tip 1 olmak üzere, tip 3 ve tip 4 kolajen sorumludur.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTIRAN BESİNLER

C vitamini kolajen üretiminde önemli rol oynar. Yeterli düzeyde C vitamini kolajen sentezi için gereklidir. Koyu yeşil yapraklı bitki ve sebzeler bolca C vitamini içerir. Kemik iliğinde, tavuk derisinde, sakatatlarda, kelle-paça, ayak-paça çorbalarında, yumurta, balık, kabuklu deniz ürünlerinde bolca kolajen bulunur. Ayrıca egzersiz de kolajen yapımına destek veren en etkili yoldur.

Vücutta kolajen miktarını tüketen bazı maddelerden kaçınmak gerekir. Bunların başında yüksek şeker tüketimi gelir. Yüksek şekerli bir diyet proteinlere zarar verir ve vücutta üretilen endojen kolajeni daha zayıf hale getirir. Yine tütün dumanındaki kimyasallar, özellikle ciltte kolajen ve elastini azaltır, kan damarlarını daraltarak cildin yeterli besin ve oksijen almasına engel olur. Güneşten yansıyan ultraviyole ışınları da kolajenin daha hızlı parçalanmasına ve kolajen liflerinin zarar görmesine neden olur.