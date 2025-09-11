Yağışların düşük olmasının ve havzayı destekleyen akarsu olmamasının yeraltı suyu kullanımını da yoğunlaştırdığını, bu kaynakların da kritik seviyelerin altına gerilediğini aktaran Arık, şöyle konuştu: "Kuraklığın yanında sıcaklıklar da aşırı yüksek seyrediyor. Bu yüzden su seviyelerimizde ciddi oranda düşüşler gözlendi. Tabii Konya Kapalı Havzası'na baktığımız zaman Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan büyükçe bir havza. Bu havza genelinde genellikle yağışlar oldukça düşük. Metrekareye ortalama 380-400 milimetre düşen yağışlar, bu yıl 300 milimetrenin altında seyrediyor. Zaten 250 milimetre sınırı da artık çölleşmenin sınırı olarak görülür. Yani çölleşmeye doğru yaklaşıyoruz."