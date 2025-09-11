Habertürk
        Konya'da su kaynakları dip seviyeleri gördü | Son dakika haberleri

        Konya'da kuraklığın etkisiyle su kaynakları dip seviyeleri gördü

        Konya Ovası'nda yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artması nedeniyle oluşan kuraklık, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarının varlığını tehdit ediyor. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, yakın tarihin en kurak dönemini yaşadıklarını belirterek, bunun neticesinde de mevcut baraj, göl ve göletlerdeki su seviyelerinin ciddi şekilde azaldığını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:18
        1

        Sonbahar, kış ve ilkbahar mevsiminin yağış kıtlığıyla geçmesinin ardından yaz sıcaklarının ovada ortaya çıkardığı su kriziyle birlikte yeraltı kaynaklarının seviyesindeki düşüş de devam ediyor.

        2

        Konya Ovası bölgesindeki su kaynaklarında ağustos ayında yapılan seviye ölçümleri, geçmiş yıllara göre su hacminin belirgin düzeyde azaldığını gösteriyor.

        3

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'nde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 hacimsel azalma oluşarak, doluluk yüzde 55'e geriledi. Su seviyesi düşen gölün yüzeyini su bitkileri kapladı.

        4

        Yine kentin önemli içme suyu kaynaklarından Altınapa Barajı'nda yüzde 25, Bağbaşı Barajı'nda yüzde 8'lik bir hacimsel azalma gözlemlendi.

        5

        Doluluk oranları ise Apa Barajı'nda yüzde 1, Bozkır Barajı'nda yüzde 6, Bağbaşı Barajı'nda yüzde 16, Altınapa Barajı'nda yüzde 8, Çavuşcugöl Depolaması'nda yüzde 14, İvriz Barajı'nda yüzde 9 ölçüldü.

        6

        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, sadece Konya Kapalı Havzası'nda değil, ülke genelinde çok kurak bir yaz mevsimi yaşandığını söyledi.

        7

        Yakın tarihin en kurak dönemini yaşadıklarını belirten Arık, bunun neticesinde de mevcut baraj, göl ve göletlerdeki su seviyelerinin ciddi şekilde azaldığını kaydetti.

        8

        Kuraklığın etkilerinin bölgede her geçen gün daha arttığını vurgulayan Arık, "Baraj, göl ve göletlerimizin bazılarındaki düşüş tehlikeli derecede, oradaki yaşamı bile destekleyemeyecek durumda su seviyesinde azalmalar söz konusu. Tabii geçtiğimiz yıl kış kuraklığı da vardı. Geçtiğimiz yıl eylül ile nisan arasındaki yağışlar, son 30 yılın en düşük yağışlarıydı. Bu yaz dönemindeki yağışlar ise son 35 yılın en düşük yağışları" ifadelerini kullandı.

        9

        Arık, yeraltı su kaynaklarının da uzun zamandır Konya için ciddi problem oluşturduğuna dikkati çekti.

        10

        Yağışların düşük olmasının ve havzayı destekleyen akarsu olmamasının yeraltı suyu kullanımını da yoğunlaştırdığını, bu kaynakların da kritik seviyelerin altına gerilediğini aktaran Arık, şöyle konuştu: "Kuraklığın yanında sıcaklıklar da aşırı yüksek seyrediyor. Bu yüzden su seviyelerimizde ciddi oranda düşüşler gözlendi. Tabii Konya Kapalı Havzası'na baktığımız zaman Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan büyükçe bir havza. Bu havza genelinde genellikle yağışlar oldukça düşük. Metrekareye ortalama 380-400 milimetre düşen yağışlar, bu yıl 300 milimetrenin altında seyrediyor. Zaten 250 milimetre sınırı da artık çölleşmenin sınırı olarak görülür. Yani çölleşmeye doğru yaklaşıyoruz."

        11

        Bu seyrin biraz daha yağışlı periyoda doğru gitmesini umduklarını anlatan Arık, buna karşın uzmanların açıklamaları ve projeksiyonlara göre yüzyılın sonuna kadar hava sıcaklıklarında ortalama 3.5-7 derece arasında artış beklediklerini ifade etti.

