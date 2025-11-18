Habertürk
        Konya'da tartıştığı babasını bıçakla öldürdü | Son dakika haberleri

        Konya'da tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

        Konya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli oğul, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 06:47 Güncelleme: 18.11.2025 - 06:50
        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
        Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evde, A.G. ile oğlu S.G. (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G'nin bıçakla babasını yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralı baba, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli oğlu gözaltına aldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Konya
        #Son dakika haberler
