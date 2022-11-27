Ayos Konyaspor Basketbol - Aliağa Petkimspor: 89-84

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-
SALON: Selçuklu Belediye
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Çağlar Özkan
AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sulaimon 16, Perez11, Murat Göktaş, Hasan Efe Uzun, Erkin Şenel, Troy Selim Şav2, Can Altıntığ 2, Ramazan Tekin10, Badzim 17, Morgan 20, Eddie 11, Cevher Özer
ALİAĞA PETKİMSPOR: Nusret Yıldırım, Ege Arar, Prewitt 16, İsmail Cem Ulusoy 7, Chery 15, Yiğit Karalar, Webster 2, Murat Meriç Kuntker, Simmons, Ömercan Engin, Aldrıdge 7, Dorukhan Engindeniz 14, Esimmons 23
1'İNCİ PERİYOT: 19-23
İLK YARI: 39-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Ayos Konyaspor Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 89-84 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-11-27 16:22:26
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