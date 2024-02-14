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        Konya'da 71 yaşındaki master atlet, hareketli yaşamıyla dinç kalıyor

        ANIL KURU - Konya'da gönül verdiği atletizmde Balkan şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden master atlet Durali Yıldız, 71 yaşında olmasına rağmen her gün 45 dakika antrenman yapıp, en az 10 kilometre koşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:02
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        Konya'da 71 yaşındaki master atlet, hareketli yaşamıyla dinç kalıyor
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        ANIL KURU - Konya'da gönül verdiği atletizmde Balkan şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden master atlet Durali Yıldız, 71 yaşında olmasına rağmen her gün 45 dakika antrenman yapıp, en az 10 kilometre koşuyor.

        Babasının ölümünün ardından 6 yaşında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtta kalmaya başlayan Yıldız, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başlayıp, 25 yıl aralıksız ilgilendiği spora ekonomik sorunları nedeniyle 14 yıl ara verdi.

        Yeni başarılar elde etmek ve sağlıklı kalmak için yıllar sonra atletizmle yeniden ilgilenmeye başlayan Yıldız, 2011 yılındaki Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede altın madalya kazanmayı başardı.

        Spor hayatında Türkiye şampiyonluğu gibi çok sayıda başarıya imza atan ve dünya şampiyonu olmak isteyen Yıldız'ın, hareketli yaşamı sayesinde bir sağlık problemi bulunmuyor.

        - Yıldız: "Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşmeye çalışıyoruz"

        Başarılarıyla devlet korumasındaki çocuklara ve yaşıtlarına örnek olacağına inanan Yıldız, AA muhabirine, çevresinde hareketli yaşamıyla tanındığını söyledi.

        Sporun hayatının en önemli parçası olduğunu belirten Yıldız, "İnsanların spor yapmamasına şaşırıyorum. Her gün spor yaptığıma inanamıyorlar. 6 çocuğum ve 17 torunum var. Onlar benim hareketli yaşamıma alıştı." dedi.

        Yıldız, vücudun yemek ve su gibi harekete de ihtiyaç duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşmeye çalışıyoruz. Günde 45 dakika hareketler yapıyoruz. Çocuklar, bu konuda da yılgınlık gösteriyor. Hemen 'bitirelim, gidelim' istiyorlar. Benim bir bahçem var. Kendi başıma ekiyorum, dikiyorum, suluyorum ve çok büyük zevk alıyorum. Toprakla uğraşmak bana kuvvet veriyor. Günlük 10 kilometreden aşağı koşmuyorum. Bu yaşta bu çevikliğe sahip olmamın nedeni, spor, hareket ve düzenli yaşam."

        - "Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmanın yollarını öğrendim"

        Yetiştirme yurdunda 13 yıl kaldığını ve buranın kendisine çok şey kazandırdığını anlatan Yıldız, "Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmanın yollarını öğrendim. Yurtlar adeta bir kamp havasındaydı. Yapılacakların saati belliydi. Hiç yılmadım ve hep hırslıydım." diye konuştu.

        Yıldız, gücü yettiğince koşmaya devam edeceğini kaydetti.

        - Dernek başkanı da Yıldız'ı örnek aldı, koşmaya başladı

        Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği Başkanı Mürsel Gökçen, kendisinin de yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü söyledi.

        Durali Yıldız'ın örnek aldığı kişilerden birisi olduğuna dikkati çeken Gökçen, "Durali abimi örnek aldım ve son iki yıldır koşmaya başladım. Ben 60 yaşındayım ama onun yaptıklarını yapamıyorum. Mesela bacağımı onun gibi kaldıramam, onun koştuğu kadar koşamam. Onu hep örnek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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