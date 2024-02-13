Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayileri denetlendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayileri denetlendi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevli teknik personel tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gübre bayilerinin denetlendiği belirtildi.
Açıklamada, bayilerin kamera sistemleri, ürün etiket ve barkot bilgileri ile hologramlarının kontrol edildiği aktarılarak şöyle denildi:
“Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimizin bakanlığımızdan onay almış kontrole tabi gübre bayilerinden ruhsatlı gübre ürünleri alabileceklerini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz."
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