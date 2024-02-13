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        Konya'da SAGEM bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Konya'da Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:26
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        Konya'da SAGEM bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Konya'da Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Selçuklu Aile Gelişim Merkezinin çalışmaları konulu bir basın toplantısı düzenleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SAGEM’le birlikte aile ve gençlerle ilgili olumlu gelişmelerin toplumun huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacağını söyledi.

        Selçuklu Belediyesi olarak bütün mahallerde her yaştan insanın faydalanabileceği projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ettiklerini belirten Pekyatırmacı sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sağlık tesisi olmayan bölgemiz kalmasın diye son 5 yıllık dönemde 6 mahallemize aile sağlığı merkezi, 4 mahallemize ise 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kazandırdık. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi olan Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizin çalışmalarında artık sona geldik. Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimizin 1. katında yer alacak merkezimizi bugünden itibaren hayata geçirerek Selçuklumuzun ve Konya'mızın hizmetine sunmuş olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak çok büyük önem verdiğimiz Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizin, yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimiz de bir bileşeni olacak." diye konuştu.

        SAGEM’de yetişkinler ve çocuklar dahil olmak üzere tüm aile fertleri ile evlilik hazırlığındaki bireylerin yararlanabileceğini dile getiren Başkan Pekyatırmacı,"Bu merkezimizde vereceğimiz hizmetlerimiz ile sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı, aile yapısını tehdit eden unsurların önüne geçmeyi, aile içerisindeki iletişim problemlerini çözüme kavuşturmayı, tüm aile bireylerinin sosyal yaşama entegre olmalarını sağlamayı, aile kuracak bireyleri evliliğe hazırlamayı, boşanma aşaması ve boşanma sonrası süreçlerde tüm aile bireylerine psikososyal destek sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Toplantıya, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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