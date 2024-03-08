Babacan: Seçimden bu yana ödenen kur farkı, 1 trilyon lira

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Konya Sarayönü'nde kadın çiftçilerle bir araya geldi. Babacan, Kur Korumalı Mevduat sistemini eleştirerek, "Rahmetli Özal, bu sistemi kaldırmış. 'Gençlere vasiyetimdir aman bir daha bu ülkenin başına böyle yanlış işler açmayın' demiş. 40 sene sonra getirdiler, aynısını koydular. Seçimden bu yana ödedikleri fark 1 trilyon lira, sadece kur farkı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret için geldiği Konya'da 'Kadınlar Günü'nü kadın çiftçilerle kutladı. Kafkaslardan 2'nci Abdülhamit döneminde getirilen Karaçay Türklerinin yaşadığı mahalledeki bir köy evine giden Babacan, yer minderine oturup kadınlarla sohbet etti. Burada Kur Korumalı Mevduat sistemini eleştiren Babacan, "Rahmetli Özal, bu sistemi kaldırmış. 'Bu çok enflasyona sebep oluyor' demiş. Ve 'Gençlere vasiyetimdir, aman bir daha bu ülkenin başına böyle yanlış işler açmayın' demiş. 40 sene sonra getirdiler aynısını koydular. Seçimden bu yana ödedikleri fark 1 trilyon lira, sadece kur farkı. Merkez Bankası da bunu ödemek için karşılıksız para basıyor. Böylelikle hepimizin cebindeki paranın kıymeti düşüyor, hayat pahalanıyor çünkü. Ama hepimizin cebinden alınan 1 trilyon da parası olana veriliyor. Bu hükümet, parası olana faiz ödüyor ama çiftçiye bir şey vermiyor. Asıl tarım ve hayvancılığın özünde bu var. Yeterince destek verilmemesi" diye konuştu.