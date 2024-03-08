Beyşehir ilçesinde kadınlar arası fotoğraf yarışması düzenlendi

Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerinden Tuba Bilir, ödül töreninde, yarışmanın sponsorluğunu tamamen kadınların üstlendiğini ve kadınların yarıştığını söyleyerek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Yarışmada Sema Mermertaş birinci, Hülya Arıcı Çap ikinci, Deniz Kalaycı da üçüncü oldu. Beyşehir Fotoğraf Kulübü Özel Ödülü ise Serap Deniz'in oldu.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı.

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