Bozkır'da Kadınlar Günü Programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Dünya Kadın Günü'nde program gerçekleştirdi.

Halkla İlişkiler ikinci sınıf öğrencilerinin Bozkır Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlediği programda, kadınlar eğlendi.

KatIlımcılardan Rabia Söylemez, gazetecilere, "Çok güzel bir program oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin hazırladıkları video klipler çok anlamlıydı, güzeldi. İşin gerçeği böyle bir programa ihtiyacımız varmış. Doyasıya eğlendik." dedi.