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        Konya'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:56
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        Konya'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 2 zanlının ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 4 milyon lira değerinde 91 senet, 265 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 43 tüfek kartuşu, 8 kılıç ve kesici aletler ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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