Konya'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Aramalarda, 4 milyon lira değerinde 91 senet, 265 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 43 tüfek kartuşu, 8 kılıç ve kesici aletler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 2 zanlının ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

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