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        Tuncer Bakırhan'dan CHP'li başkan adayının sözlerine tepki: Bu zehirli dili reddediyoruz

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "İktidar olma iddiasındaki ana muhalefet partisinin kimi aktörleri, iktidarın Kürt'ü reddeden, yok sayan politikalarına resmen rüzgar taşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:50
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        Tuncer Bakırhan'dan CHP'li başkan adayının sözlerine tepki: Bu zehirli dili reddediyoruz
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "İktidar olma iddiasındaki ana muhalefet partisinin kimi aktörleri, iktidarın Kürt'ü reddeden, yok sayan politikalarına resmen rüzgar taşıyor. Bu ırkçı anlayışı, bu zehirli dili bir kez daha Kulu'dan reddediyoruz, kınıyoruz" dedi.

        DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde partililer ile bir araya geldi. CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine tepki gösterdi. Bakırhan, "İktidar ve ortağı diyor ki; 'DEM Partisi, niye Meclis'tedir? Kardeşim DEM Partisi, Kürtlerin oylarıyla, emekçilerin oylarıyla Meclis'tedir. DEM Partisi, sizlerin oyları ile Meclis'e girmedi. Kuluların, Cihanbeylilerin, Ahmetlilerin, Dersimlilerin, bin yıllardır bu topraklarda yaşayanların helal oyları ile Meclis'tedirler ve olmaya devam edecekler. Birisi, 'Niye Meclis'tedirler' diyor, diğeri de dün çıkmış diyor ki, 'Belediyeyi alırsam, DEM Partililer kapıdan giremez. Şimdi bu iki yaklaşım da ırkçıdır. Bu iki yaklaşım da Kürt düşmanıdır. Bu ırkçı, faşist anlayışı reddediyoruz. İktidar olma iddiasındaki ana muhalefet partisinin kimi aktörleri, iktidarın Kürt'ü reddeden, yok sayan politikalarına resmen rüzgar taşıyor. Bu ırkçı anlayışı, bu zehirli dili bir kez daha Kulu'dan reddediyoruz, kınıyoruz. Bu ırkçı yaklaşımın Türkiye'ye, demokrasiye, barışa, muhalefete asla bir katkısı olmadığını bir kez daha dile getirmek istiyorum'' dedi.

        'BELEDİYE, PARTİLERİN DEĞİL'

        Kulu Belediyesi'ni kazandıklarında, belediye kapısının herkese açık olacağını ifade eden Bakırhan, "Şimdi bu ırkçı, ayrıştırıcı dil karşısında bizim Siirt'te, Batman'da, Amed'de, Dersim'de belediyelerimiz ne yapıyor? Kapısını herkese açıyor. Siirt'te belediye başkanıyken, bizim kapımız Araplara, Türklere, Kürtlere, Alevilere, Sünnilere, o kentte yaşayan bütün halklara açıktı. Bütün bireylere açıktı. Bizim kapılarımız sonuna kadar Türkiye'de yaşayan herkese açıkken, işte bu ırkçıların bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının, kapıları kapalıdır. Peki, bunlara 31 Mart'ta Kürtler, emekçiler, halklar, inançlar gerekli olan cevabı verecek midir? Bu ırkçı kafalara diyoruz ki, belediye, partilerin değil; belediye, bireylerin değil. Belediye o kentte yaşayan herkesin belediyesidir, herkesin evidir. Dolayısıyla o kapılar, herkese açık olmalıdır. Değerli halkımız, inşallah 31 Mart'ta bugün Kulu'daki bu coşkuyu, bu karşılamanızı gördükten sonra, buradaki yerel yönetimleri aldığımızda ne yapacağız? O kapıları kıracağız, Kulu'daki kapımız bütün Kululara açık olacaktır. Bunu Amed'de, Dersim'de, Siirt'te ne yaptıysak, Kulu'da da onu yapacağız. Ne yapacağız? Adil olacağız. Ne yapacağız? Yolsuzluk yapmayacağız. Ne yapacağız? Hırsızlık yapmayacağız. Ne yapacağız? Belediyenin bütün olanaklarını son kuruşuna kadar en verimli şekilde o kentte yaşayan halklarımız için kullanacağız" diye konuştu.

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