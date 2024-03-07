Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de kadınlar gününde fidan dikme etkinliği yapıldı

        Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de kadınlar gününde fidan dikme etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından TOKİ konutlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar, öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıdı.

        Dernek Başkanı Saniye Göker, "Tüm kadınlar adına birer ağaç dikelim, yaşanmamış hayatlar, yıkılan hayaller diktiğimiz ağaçlarda can bulsun, umut olsun, yeşersin istedik." dedi.

        Belediye Başkanı Adil Bayındır da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Etkinlikte, 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret...
        Seydişehir'de larvayla mücadele çalışmaları başladı
        Seydişehir'de larvayla mücadele çalışmaları başladı
        Beyşehir ADEM'de sergi ve kermes açılışı yapıldı
        Beyşehir ADEM'de sergi ve kermes açılışı yapıldı
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük'ten kısa kısa
        Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (2)
        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (2)