Beyşehir'de kadınlar gününde fidan dikme etkinliği yapıldı

Belediye Başkanı Adil Bayındır da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Saniye Göker, "Tüm kadınlar adına birer ağaç dikelim, yaşanmamış hayatlar, yıkılan hayaller diktiğimiz ağaçlarda can bulsun, umut olsun, yeşersin istedik." dedi.

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