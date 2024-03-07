Beyşehir'de kadınlar gününde fidan dikme etkinliği yapıldı
Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından TOKİ konutlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar, öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıdı.
Dernek Başkanı Saniye Göker, "Tüm kadınlar adına birer ağaç dikelim, yaşanmamış hayatlar, yıkılan hayaller diktiğimiz ağaçlarda can bulsun, umut olsun, yeşersin istedik." dedi.
Belediye Başkanı Adil Bayındır da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Etkinlikte, 1000 fidan toprakla buluşturuldu.
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