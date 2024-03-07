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        Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Karakaya (18) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Mustafa A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:55
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        Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Karakaya (18) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. (17) ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Hüseyin Karakaya'nın kontrolünü yitirdiği 42 ASE 444 plakalı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada başında kaskları olmayan sürücü Karakaya ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Arkadaşlarını ziyaretten döndükleri belirtilen yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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