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        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "terörle mücadelede kararlılık" vurgusu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece gündüz demeden terör örgütü PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:39
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "terörle mücadelede kararlılık" vurgusu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece gündüz demeden terör örgütü PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

        Yerlikaya, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

        Memleketi Konya'da, Akşehir'den sonra Doğanhisar, Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde ziyarette bulunacağına değinen Yerlikaya, "Hemşehrilerimizle hem hasret gidereceğiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediyelerimizdeki aday kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne sayılı günler kaldı. 14-28 Mayıs seçimlerinde Konya'mız nasıl büyük bir başarıya imza attıysa, Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı da başta büyükşehir olmak üzere bütün ilçelerimizde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, şehirlerimizin belediyelerinde o mührü şehir eminlerine teslim etmenin ne demek olduğunu göstereceğiz." dedi.

        - Hanelerin kapılarının gönül vuruşlarıyla tıklanmasını istedi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1994'te gerçek belediyeciliği İstanbul'da gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bunu Türkiye'de ilk önce yakalayan belediye de hiç şüphesiz Konya belediyeciliği oldu. Konya'da gerçek belediyeciliğinin en güzel uygulamaları o günden bu yana Allah'ın izniyle yapılıyor. Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Onunla, onur duyuyoruz. 'Gez dünyayı, gör Konya'yı' sözüyle büyüdük. Konya ve AK Parti belediyeciliğini gelin görün diye buradan sizlerin tabiriyle 'çığıracağız'." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, gece gündüz demeden bilinen ya da bilinmeyen bütün hanelerin kapılarının gönül vuruşlarıyla tıklanmasını istedi.

        Bir vatandaşın "İstanbul" diye seslenmesi üzerine Yerlikaya, "Tabi ki ora da muradına erecek Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

        - "Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz"

        Daha sonra AK Parti Seçim koordinasyon merkezi önünde konuşan Yerlikaya, göreve geldiği günden bu tarafa ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekti.

        Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru" diyerek yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz demeden hain terör örgütü PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Bunların nefeslerini kesip etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Başta PKK olmak üzere ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Terörü kaynağından, sınırımızın ötesinden Milli Savunma Bakanlığımız, içeride İçişleri Bakanlığı ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatıyla beraber nokta atışıyla bunları tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Yakaladığımızda, biz hukuk devletiyiz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Organize suç örgütlerine, onların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Görüyorsunuz değil mi? Kafes ve Mahzen operasyonlarıyla bunları alıyoruz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Suç işlemekte kibirlenenlerin şekil yapmalarına müsaade edemeyiz. Hiç kusura bakmasınlar."

        - Düzensiz göçle mücadele vurgusu

        Gençleri ve vatandaşları zehirlemeye cüret eden zehir tacirlerine de göz açtırmadıklarına işaret eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gece gündüz demeden, en büyüğünden en küçüğüne ayrım yapmaksızın bunların da karşılarındayız. Bunun yanında çok hassas olduğumuz bir konu da düzensiz göçle mücadele. Geldiğimiz günden beri düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de nefes aldırmıyoruz. Bunlarla ilgili sayıları her gün veriyorum. 2024'ün içinde göreceksiniz göçün kaynağında mücadelemizle hudut kartallarımızın duruşu ve İçişleri Bakanlığı ailesi olarak göz açtırmadan, sorunsuz, sıkıntısız yakalamamız, memleketlerine geri göndermekle ilgili kararlılığımızı Allah'ın izniyle devam ettireceğiz."

        Esnafı gezen Yerlikaya, çarşıdaki vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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