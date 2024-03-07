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        Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:22
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        Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi.

        Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

        Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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