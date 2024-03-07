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        Konya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 00:52 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:52
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        Konya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde, Hüseyin Karakaya'nın (18) kullandığı 42 ASE 444 plakalı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

        Kazada, sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet Mustafa A. (17) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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