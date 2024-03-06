Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otobüsle seyahat ederken uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otobüsle seyahat ederken üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otobüsle seyahat ederken uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otobüsle seyahat ederken üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan H.İ.K'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Bozkır'da deprem eğitimi düzenlendi
        Bozkır'da deprem eğitimi düzenlendi
        TürkTraktör'ün elektrikli bahçe traktörü tek şarjla pullukla 3,5 saat kulla...
        TürkTraktör'ün elektrikli bahçe traktörü tek şarjla pullukla 3,5 saat kulla...
        Usta öğretici kadın, mesleki gelişimine katkı için ikinci üniversite okuyor
        Usta öğretici kadın, mesleki gelişimine katkı için ikinci üniversite okuyor
        Domuz sürüsüne çarpan işçi servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 12 yaralı
        Domuz sürüsüne çarpan işçi servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 12 yaralı
        Konya'da domuz sürüsüne çarpan işçi servisindeki 12 kişi yaralandı
        Konya'da domuz sürüsüne çarpan işçi servisindeki 12 kişi yaralandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı