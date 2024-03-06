Konya'da otobüsle seyahat ederken uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan H.İ.K'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

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