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        Domuz sürüsüne çarpan işçi servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 12 yaralı

        KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan işçi servis minibüsü devrildi, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:35
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        Domuz sürüsüne çarpan işçi servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 12 yaralı
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        KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan işçi servis minibüsü devrildi, 2’si ağır, 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadınhanı- Şahören Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir asansör fabrikasına işçi taşıyan Celal Oflaz (57) yönetimindeki 42 GEJ 83 plakalı minibüs, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Kazada sürücü Oflaz ile işçiler R.T. (35), S.A. (30), H.A.Ö. (23), M.Ç. (47), M.K. (20), İ.A. (44), Y.K. (41), M.Ç. (34), R.K. (24), Ö.F.Ö. (29) ve R.Ö. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.K. ve M.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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