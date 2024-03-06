Konya'da domuz sürüsüne çarpan işçi servisindeki 12 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, domuz sürüsüne çarpması sonucu devrilen işçi servisindeki 12 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, domuz sürüsüne çarpması sonucu devrilen işçi servisindeki 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan Celal Oflaz (57) idaresindeki 42 GEJ 83 plakalı minibüs, Şahören Mahallesi'nde domuz sürüsüne çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki 12 kişi yaralandı.
Yaralılardan 10'u Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunan 2'si ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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