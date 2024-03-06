Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramalarda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Polis, Nakiboğlu Mahallesi'nde ise pazar arabasındaki gübre çuvalında 6104 uyuşturucu hap buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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