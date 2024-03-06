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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:04
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Aramalarda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Polis, Nakiboğlu Mahallesi'nde ise pazar arabasındaki gübre çuvalında 6104 uyuşturucu hap buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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