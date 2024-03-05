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        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizin fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz (2)

        BAKANTEKİN, PROJE OKULLARINI ANLATTI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyşehir'deki programlarının ardından Konya kent merkezine geçerek Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:20
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        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizin fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz (2)
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        BAKANTEKİN, PROJE OKULLARINI ANLATTI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyşehir'deki programlarının ardından Konya kent merkezine geçerek Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, okul idarecilerini, öğretmenleri motive etmek ve onların enerjilerinden daha fazla faydalanmak için proje okulları sistemini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        ''Ne yaptık proje okullarıyla ilgili olarak? Birincisi biraz önce söylediğim şeyi yaptık. Okullarımıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize, il milli eğitim müdürlerimize dedik ki, bir şeyler yapmak isteyen, ilave bir şeyler üretmek isteyen her kim varsa, idarecimiz, öğretmenimiz yapmak istedikleri şeyleri, projelendirsinler. Biz şu andaki karşılığıyla özel, devlet toplamı 76 bin kurumun dışında ona ayrıcalıklar tanıyalım. Hem fiziki altyapı itibarıyla ayrıcalık tanıyalım. Spor salonu istiyorsa spor salonu yapalım. Hem öğretmen, insan kaynağı açısından ayrıcalık istiyorsa onu sağlayalım. Hem programlar açısından ayrıcalık istiyorlarsa onu yapalım ama aklıselim, ayakları yere basan, bakanlık tarafından onaylanmış proje olmak koşuluyla. Bundan sonra neler ortaya çıktı? Bakın, ayakkabıcılık lisesinden, tıbbi malzeme üretim lisesine, futbol lisesinden, voleybol lisesine proje odaklı, bu şekilde öğrenci yetiştirmek istiyoruz diye projeler bakanlığımıza geldi. Tutarlı ve sağlıklı sonuçlar üretecek olanlar onaylandı ve 4 yıllığına proje okulu olarak tanımlandı. Bu proje okul kavramlarından bir tanesi de bizatihi benim, çok da arzu ederek, isteyerek yaptığı bir şey, imam hatip okulları, imam hatip liselerinin bu anlamda kendilerini revize etmeleri gerekiyordu. İmam hatip ortaokullarında da o zamanki Din Öğretimleri Genel Müdürlüğümüzden ricada bulunmuştuk. İmam hatip ortaokullarımızdan proje vermemiz gerekiyordu. Ama sadece bu değil. Şu anda imam hatip okullarımız içerisinde spor programı uygulayanlar, yabancı dil programı uygulayanlar, sosyal bilimler programı uygulayan, hepsi imam hatip programı, ama yanında belli alanları, güzel sanatlar programı uygulayanlar, musiki programı uygulayanlar hepsi var. Bunların içerisinden bir tanesi çok ayrı bir yerde duruyor. O da hafızlık projesi uygulayan okullarımız. Örgün öğretimle beraber hafızlık projesi olacak.''

        Bakan Tekin, açılışın ardından okulda incelemede bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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