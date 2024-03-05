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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da ziyaretlerde bulundu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sahadaki en büyük destekçilerinden birinin öğretmenler olduğunu belirterek, "Her ortamda onların fikirlerini alıp, onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:44
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da ziyaretlerde bulundu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sahadaki en büyük destekçilerinden birinin öğretmenler olduğunu belirterek, "Her ortamda onların fikirlerini alıp, onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Tekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Anadolu Lisesi ile Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Okulların ihtiyaçları konusunda idareci, öğretmen ve öğrencilerle görüşen Tekin, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

        Beyşehir Öğretmenevi'nde Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Muhtarlarla Buluşma programına katılan Tekin, seçimleri Anadolu'yu dolaşmak, problemleri yerinde tespit etmek için bir araç olarak gördüklerini söyledi.

        Sorunları tespit edip, yerinde çözmek amacıyla Anadolu'da ziyaretlerde bulunduklarını belirten Tekin, "Beyşehir'de de belediye başkanımızla beraber toplantılar ve okul ziyaretleri yapıyoruz. Belediyelerin okullarımız için yapacağı şeyleri konuşuyoruz. Bakanlık olarak Beyşehir'de eğitim öğretim ihtiyaçları açısından eksikleri tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri gidermek için nasıl davranmamız gerektiğine dair kararlarımızı alıyoruz. Kararlarımızı yerelle istişareli olarak, yerinde görerek, daha sağlıklı olduğuna inandığımız bir süreçte almış oluyoruz." diye konuştu.

        Tekin, okul ve esnaf ziyareti sırasında karşılaştıkları muhtarların da taleplerini not ettiklerini, gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

        - "Bizim sahada, bizimle beraber olan, bize destek olan gözlere ve kulaklara ihtiyacımız var"

        Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Tekin, "Sadece 20 milyona yakın öğrencimiz, 1 milyon 100 binin üzerinde öğretmenimiz var. Sokakta gördüğünüz her 71 kişiden biri öğretmen. 86 milyonluk nüfusun içinde böyle bir yapıyız. Bu kadar büyük ailenin sorunlarını tek başına Milli Eğitim Bakanlığı çözemeyebilir, yetişemeyebilir, gücümüz yetmeyebilir, gözümüzden kaçabilir." ifadelerini kullandı.

        Bu yönden bakıldığında sahada kendileriyle beraber olan, kendilerine destek veren gözlere ve kulaklara ihtiyaçları olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

        "Bizim sahada desteğe ihtiyacımız var. Sahada en büyük destekçilerimizden biri öğretmenlerimiz. Her ortamda onların fikirlerini alıp, onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz. 18 milyon üzerinde, yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz var ve bu öğrencilerimizin velileri var. Her birisinin bir anne babası olduğunu düşünürsek 40 milyon kişi. Bunlar bizim en büyük ikinci destekçilerimiz. Biz velilerimizden de çocuklarımızın bizim dışımızdaki alanlarda, bizimle geçirdikleri vakitlerin dışındaki vakitlerde, bir öğretmen gibi, bir eğitimci gibi, davranarak işbirliği yapmalarını istiyoruz, bize destek olmalarını istiyoruz."

        Sivil toplum kuruluşlarının da desteklerini beklediklerine değinen Tekin, en büyük destekçilerinden birinin yerel yönetimler, belediyeler olduğunu bildirdi.

        - "Toplumun geleceğini hep beraber inşa edeceğiz"

        Tekin, 76 bin okulun her birinin temizlik, güvenlik, okul servisleri gibi birçok ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Biz bu işleri yaparken belediyelerden destek almak istiyoruz, belediyelerimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının değil, belediyelerin de yerel yönetimlerin de hepimizin işi. Toplumun geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Hepimizin sorumlulukları var. Biz öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki 2018'de müsteşardım. Ayrıldığım tarihte yatırım programına koyduğumuz, bütçesini ayırdığımız ama belediyelerin yarattığı problemler sebebiyle yatırım programını alamadığımız, yani yatırımını gerçekleştiremediğimiz projeler oldu. Niye? Belediye bize arsa vermemiş, belediye arsamızla ilgili, imarla ilgili sıkıntı çıkarmış, belediye istimlakle ilgili problem çıkarmış, belediye suyla ilgili problem çıkarmış. Böyle bir belediyeyle çalışmak var, bir de bu problemlerin çözümünde bize 'Destek olmak istiyoruz, elimizden ne geliyorsa yaparız.' diyen belediyeler var. Biz bu tür belediyelerle çalışmaktan mutluyuz."

        Bakan Tekin'e Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi ve Selman Özboyacı ile yetkililer eşlik etti.

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