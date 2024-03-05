Seydişehir'de sağlıklı beslenme ve obezite anlatıldı

Diyetisyen Canan Aksoy, obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ve korunma yolları hakkında katılımcılara bilgi verirken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen ve ilçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Balcı'nın açılış konuşması yaptığı programda katılımcılara sağlıklı beslenmenin faydaları ve obezite hakkında bilgilendirme yapıldı.

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