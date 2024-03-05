TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı'nda yerini aldı

– TÜMOSAN, Konya Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda traktör ve Ar-Ge standı ile yerini aldı.

5-9 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve tarım sektörünün profesyonellerini ağırlamak için 20’nci kez kapılarını açan Konya Tarım Fuarı’nda TÜMOSAN, traktör ve Ar-Ge standıyla 1. Hall’de yer alacak. Konya’da ev sahibi konumunda olan TÜMOSAN, tarım sektörünün en verimli ve etkin fuarında yerli ürünlerini sergiliyor. Fuardaki devasa standında daha önce İzmir Tarım Fuarı’nda lansmanı gerçekleştirilen 81 Premium serisi ile birlikte 3 ve 4 silindirli 48-105 beygir motor gücüne sahip bahçe ve tarla traktör modelleri sergilenirken; Ar-Ge standında farklı uygulama alanlarında kullanılan transmisyon ve yeni motor modelleri, aktarma organları, forklift, jeneratör ve elektrik/elektronik sistem tasarımı ürünleri yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, 14 Ülkeden 389 firma ve temsilciliğine ev sahipliği yapan fuar; 235 bin 195 ziyaretçi sayısına ulaştı. 5-9 Mart tarihleri arasında Konya TÜYAP Fuar Merkezi’nde katılımcılarını bekleyen fuarın; sektör liderlerinin buluşma noktası olacağı öngörülüyor. Bu yıl da toplam 400 firmanın katılacağı tarım sektörünün en etkin buluşma noktasında, ulusal ve uluslararası birçok marka yerini aldı. Yatırımcıları bir araya getiren fuar, uluslararası gücünü artırmayı hedefleyen markalar için önemli bir niteliğe sahip olmaya devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla ihracatta önemli rol oynayan TÜMOSAN da geniş ürün yelpazesiyle fuarın dikkat çeken firmalarından biri olacağı öngörülüyor.

“TARIMDA YENİLİK VE PERFORMANSIN BULUŞMASI 81 PREMİUM SERİSİ”

TÜMOSAN'ın yeni 81 Premium Serisi, İzmir Tarım Fuarı'nda başlayan lansmanının ardından Konya Tarım Fuarı'nda da tanıtıldı. Yenilikçi elektronik özelliklerle donatılmış olan bu seri, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha verimli, ekonomik ve ergonomik hale getirmeyi amaçlıyor. 81.100 ve 81.110 modelleri 95 ve 105 beygir motor gücü seçenekleriyle modern tasarımın ve güçlü performansın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu modeller, tarımın geleceği için inovatif çözümler sunuyor. Yüksek tork ve minimum yakıt tüketimi, her bir modelin maksimum performansı sağlamak üzere tasarlandığı özellikler arasında yer alıyor.

TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, ”Elektronik kontrollü çeki sistemi ve elektronik damper valf kontrolü bulunan ürünlerde tüm kumanda panellerinin ergonomik bir şekilde kabin içerisine konumlandırıldığını vurguladı. Operatörler, artık parmak hareketleri ile ekipman derinlik, hassasiyet, pozisyon ve çeki ayarlarını kolayca yapabilecekler. 81 Premium serisi ürünlerinde bulunan El Debriyajı Butonu, ana vites koluna entegre edilmiş olup ayak debriyajına ihtiyaç duymadan vites değiştirme imkanı sunmaktadır. Ayrıca, Elektronik Kontrollü Hidrolik Mekik Kolunda bulunan 3 kademe ile ileri-geri hassasiyet ayarı yapılabilmekte ve bu da daha ergonomik bir kullanım sunmaktadır. Kavrama aksamında yapılan değişikliklerle fren ve kalkış işlemleri debriyaj pedalı kullanılmadan gerçekleştirilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİDE İLERİ ADIMLAR VE ÇEŞİTLİLİKTEKİ SEKTÖRLERE DOKUNUŞ”

TÜMOSAN, teknolojik altyapısını etkin ve verimli kullanarak tarım sektörüne farklı iş ve projeleri de dâhil ediyor. Askeri ve sivil amaçlı platformlar başta olmak üzere farklı sektörlere de dokunan işler, Türk mühendislerin imzasını taşıyor. 20. yılını kutlayan Konya Tarım Fuarı’na özel olarak bu sene; farklı uygulama alanlarında kullanılan motor ve transmisyon modelleri, aktarma organları, forklift ve elektrik/elektronik sistem tasarım ürünleri Ar-Ge standında ziyaretçileriyle buluşuyor.

“GLOBAL STANDARTLARA YERLİ ADIM”

TÜMOSAN geçen yıl sergilediği ve tarım sektöründe büyük ilgi gören 3 silindirli STAGE V motoruna ilave olarak bu yıl Konya Tarım Fuarı'nda yeni bir atılımla 4 silindirli ve 125 beygir gücündeki yeni STAGE V motorunu tanıtacak. Yeni motorun özellikleri ve teknik detaylarıyla birlikte tarım endüstrisindeki kullanım alanları ve potansiyel etkisi de fuar ziyaretçilerine aktarılacak. Bu adım, TÜMOSAN'ın teknolojik liderliğini ve inovasyon odaklı yaklaşımını bir kez daha vurguluyor.